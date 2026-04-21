Был фигурантом "Батальона Монако": из Румынии экстрадировали подозреваемого в вымогательстве $1 млн, — СМИ

Из Румынии в Украину экстрадировали предпринимателя, которого подозревают в вымогательстве 1 млн долларов.

Хотя правоохранители и не называют имя фигуранта дела, журналисты выяснили, что речь идет о фигуранте расследования "Украинской правды" под названием "Батальон Монако" Сергее Ошеровском, который отдыхал в Куршавеле, находясь в розыске. Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и"УП" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах

"Правоохранительными органами Румынии, по запросу Печерской окружной прокуратуры города Киева, выдан подозреваемый в вымогательстве у потерпевшего денег с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Відео дня

В расследование правоохранители говорится, что подозреваемый мужчина вместе с двумя сообщниками, требовал у иностранца несуществующий долг в размере $1 млн, или его эквивалент в размере 15 Bitcoin.

Правоохранители задержали одного из сообщников в январе 2022 года во время передачи ему части денег, а других двух объявили в розыск по линии Интерпола.

В частности, в международном розыске Ошеровский был с октября 2022 года. Тогда же ему в Печерском районном суде города Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2025 в Румынии подозреваемого задержали, а украинским правоохранительным органам его передали только в апреле этого года.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Если его вину докажут в суде, до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Батальон Монако": кого из украинцев нашли заграницей журналисты

Напомним, что СМИ нашли на VIP-курорте пасынка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, дочь Суркиса и авто ФК "Динамо. Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника.

Журналисты в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра. Всего их было около 30, а за рулем находились исключительно мужчины.

Также ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов из так называемого "Батальона Монако". В списке — имена более 80 человек, среди них, по данным СМИ, депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.