Неможливо додзвонитися: користувачі "Київстар" скаржаться на масовий збій, — соцмережі

Увечері 21 квітня абоненти мобільного оператора "Київстар" почали масово скаржитися на проблеми зі зв'язком.

У соцмережах користувачі пишуть, що не можуть нікому додзвонитися, а сервіс Downdetector фіксує збої в роботі "Київстар".

Станом на 21:30 проблеми з дозвоном, сигналом та інтернетом залишаються.

У чатах люди скаржаться, що на Шулявці, наприклад, наразі мобільний оператор не працює, і неможливо кудись зателефонувати або прийняти дзвінок. Також абоненти констатують, що не працює домашній інтернет від "Київстар".

У компанії поки ніяк не коментували ситуацію.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого 2026 року сотні тисяч користувачів по всьому світу повідомили про масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS і Cloudflare.

Двома днями раніше, 16 лютого, стався глобальний збій у мережі Х, під час якого користувачі не могли публікувати або оновлювати стрічку новин.

Також повідомлялося, що українські оператори мобільного зв'язку Vodafone і "Київстар" розглядають варіант з об'єднанням. Для цього зараз надійшла заявка на об'єднання баштових бізнесів до Антимонопольного комітету України. Водночас у lifecell виступили проти можливого об'єднання конкурентів.