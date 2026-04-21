Невозможно дозвониться: пользователи "Киевстар" жалуются на массовый сбой, — соцсети

Вечером 21 апреля абоненты мобильного оператора "Киевстар" начали массово жаловаться на проблемы со свзязью.

В соцсетях пользователи пишут, что не могут никому дозвониться, а сервис Downdetector фиксирует сбои в работе "Киевстар".

По состоянию на 21:30 проблемы с дозвоном, сигналом и интернетом остаются.

В чатах люди жалуются, что на Шулявке, например, на данный момент мобильный оператор не работает, и невозможно куда-то позвонить или принять звонок. Также абоненты констатируют, что не работает домашний интернет от "Киевстар".

В компании пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, в ночь на 18 февраля 2026 года сотни тысяч пользователей по всему миру сообщили о масштабных технических проблемах в работе облачных сервисов Google, AWS и Cloudflare.

Двумя днями ранее,16 февраля, произошел глобальный сбой в сети Х, во время которого пользователи не могли публиковать или обновлять ленту новостей.

Также сообщалось, что украинские операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар" рассматривают вариант с объединением. Для этого сейчас поступила заявка на объединение башенных бизнесов в Антимонопольный комитет Украины. В то же время в lifecell выступили против возможного объединения конкурентов.