"Роблять це щодня": 71% українців досі споживають російськомовний контент, — Бережна

Понад дві третини українців і досі регулярно споживають російськомовний контент, навіть на п’ятому році повномасштабної війни. При цьому значна частина робить це щодня.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна під час презентації результатів дослідження споживання контенту українцями, передає видання "Інтерфакс-Україна".

За її словами, дослідження проводилося спільно з компанією Gradus на замовлення Міністерства культури України за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді". Зокрема, результати показали, що 71% українців продовжують регулярно споживати російськомовний контент, а майже чверть опитаних роблять це щодня.

"Ми провели дослідження спільно з компанією Gradus. І коли проаналізували українське споживання контенту, дізналися, що на п'ятому році повномасштабної війни 71% українців регулярно споживає російськомовний контент. А майже чверть з них роблять це щодня", – заявила посадовиця.

Крім того, Бережна зазначила, що ключовий висновок дослідження полягає в тому, що така поведінка здебільшого не має ідеологічного підґрунтя. Йдеться радше про звичку та те, що російськомовний контент залишається легкодоступним і масово присутнім у мережі.

Водночас вона наголосила, що контент має значний вплив на суспільство і часто недооцінюється. За її словами, він може формувати інформаційні наративи, впливати на сприйняття подій, а також просувати пропагандистські меседжі, які поступово знецінюють українську ідентичність і нормалізують агресію.

На думку урядовиці, змінити ситуацію можна лише через розвиток якісної української альтернативи — у культурі, медіа та розважальному контенті. Вона підкреслила, що українські автори й митці вже зараз створюють значний обсяг контенту, однак часто працюють без достатньої фінансової підтримки.

Ба більше, на її переконання, поєднання творчих ідей із системним державним фінансуванням може суттєво посилити український культурний продукт і дати новий імпульс його розвитку.

"Але, уявіть собі, що відбудеться тоді, коли ідеї, пристрасть та творчість наших митців поєднаються з певним ключем підтримки у вигляді фінансової підтримки держави. Тоді нас можуть чекати абсолютно неочікувані результати", — зауважила вона.

Саме з цією метою, за її словами, була запущена програма підтримки культурного продукту "Тисячовесна", загальний бюджет якої становить 4 мільярди гривень. Варто зазначити, що ця ініціатива реалізується в межах завдань, визначених президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що клієнтка київського фітнес-клубу 2BFit заявила про порушення мовного законодавства під час тренувань. За її словами, у закладі системно використовують російську мову навіть у спілкуванні з україномовними відвідувачами. Після чергової скарги, їй запропонували припинити відвідувати клуб.

Також Фокус писав, що, за словами уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, що в 2025 році штрафів за порушення мовного законодавства було на 26% більше, ніж в попередньому 2024 році. І пов'язала це з тим, що українці стали менш толерантними до порушення їхніх прав.