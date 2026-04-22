"Делают это каждый день": 71% украинцев до сих пор потребляют русскоязычный контент, — Бережная

Более двух третей украинцев до сих пор регулярно потребляют русскоязычный контент, даже на пятом году полномасштабной войны. При этом значительная часть делает это ежедневно.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная во время презентации результатов исследования потребления контента украинцами, передает издание "Интерфакс-Украина".

По ее словам, исследование проводилось совместно с компанией Gradus по заказу Министерства культуры Украины при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаде". В частности, результаты показали, что 71% украинцев продолжают регулярно потреблять русскоязычный контент, а почти четверть опрошенных делают это ежедневно.

"Мы провели исследование совместно с компанией Gradus. И когда проанализировали украинское потребление контента, узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это ежедневно", — заявила чиновница.

Кроме того, Бережная отметила, что ключевой вывод исследования заключается в том, что такое поведение в основном не имеет идеологической подоплеки. Речь идет скорее о привычке и том, что русскоязычный контент остается легкодоступным и массово присутствует в сети.

В то же время она подчеркнула, что контент имеет значительное влияние на общество и часто недооценивается. По ее словам, он может формировать информационные нарративы, влиять на восприятие событий, а также продвигать пропагандистские месседжи, которые постепенно обесценивают украинскую идентичность и нормализуют агрессию.

По мнению чиновницы, изменить ситуацию можно только через развитие качественной украинской альтернативы — в культуре, медиа и развлекательном контенте. Она подчеркнула, что украинские авторы и художники уже сейчас создают значительный объем контента, однако часто работают без достаточной финансовой поддержки.

Более того, по ее убеждению, сочетание творческих идей с системным государственным финансированием может существенно усилить украинский культурный продукт и дать новый импульс его развитию.

"Но, представьте себе, что произойдет тогда, когда идеи, страсть и творчество наших художников соединятся с определенным ключом поддержки в виде финансовой поддержки государства. Тогда нас могут ждать совершенно неожиданные результаты", — отметила она.

Именно с этой целью, по ее словам, была запущена программа поддержки культурного продукта "Тисячовесна", общий бюджет которой составляет 4 миллиарда гривен. Стоит отметить, что эта инициатива реализуется в рамках задач, определенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

