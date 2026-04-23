В Івано-Франківську сталася стрілянина: двоє водіїв посварилися на дорозі (відео)

Привод для стрілянини в Івано-Франківську став конфлікт між водіями.

Один з водіїв поцілив в іншого з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські, які прибули на виклик, оперативно виявили та затримали нападника. Про це повідомила патрульна поліція Івано-Франківської області 23 квітня.

У повідомленні поліції йдеться, що копи отримали виклик щодо хуліганства, яке сталося на вулиці Пулюя. Коли вони прибули на місце, з'ясували, що між двома водіями стався конфлікт.

Очевидці повідомили, під час сварки один із чоловіків погрожував предметом, який був схожий на пістолет, а потім вистрілив. Після чого сів в авто та поїхав геть.

Поліцейські оперативно знайшли та зупинили авто за орієнтуванням.

"Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи", — йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали та передали слідчим.

Стрілянина у містах України: що відомо

18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті. Його ліквідували після невдалих перемовин. Семеро людей загинули від куль стрілка.

А 20 квітня у Приморському районі Одеси вранці 20 квітня було виявлено тіло депутата міської ради. Поліція вважає, що Олександр Іваницький міг вкоротити собі віку.

Нагадаємо, що 22 квітня дорожній конфлікт зі стріляниною стався у Дарницькому районі столиці. Поліцейські затримали чоловіка, який почав сварку із пішоходом та випустив у нього три гумові кулі. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.