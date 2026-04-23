В Ивано-Франковске произошла стрельба: двое водителей поссорились на дороге (видео)

Повод для стрельбы в Ивано-Франковске стал конфликт между водителями.

Один из водителей попал в другого из предмета, похожего на пистолет. Полицейские, прибывшие на вызов, оперативно обнаружили и задержали нападавшего. Об этом сообщила патрульная полиция Ивано-Франковской области 23 апреля.

В сообщении полиции говорится, что копы получили вызов относительно хулиганства, которое произошло на улице Пулюя. Когда они прибыли на место, выяснили, что между двумя водителями произошел конфликт.

Очевидцы сообщили, во время ссоры один из мужчин угрожал предметом, который был похож на пистолет, а затем выстрелил. После чего сел в авто и уехал прочь.

Полицейские оперативно нашли и остановили авто по ориентировке.

"Учитывая имеющуюся информацию о наличии оружия, патрульные привели в готовность табельное огнестрельное оружие, однако действовали максимально осторожно, поскольку в ситуации могли пострадать другие лица", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и передали следователям.

Стрельба в городах Украины: что известно

18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете. Его ликвидировали после неудачных переговоров. Семь человек погибли от пуль стрелка.

А 20 апреля в Приморском районе Одессы утром 20 апреля было обнаружено тело депутата городского совета. Полиция считает, что Александр Иваницкий мог покончить с собой.

Напомним, что 22 апреля дорожный конфликт со стрельбой произошел в Дарницком районе столицы. Полицейские задержали мужчину, который начал ссору с пешеходом и выпустил в него три резиновые пули. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.