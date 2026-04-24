Номер Ірини Фаріон "ожив" у Telegram: з'явилося несподіване фото з Таїланду
Телефонний номер української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, яку вбили влітку 2024 року, раптово знову став активним у Telegram.
Акаунт з цим номером опублікував фото з міста Паттайя в Таїланді, помітив журналіст і блогер Данило Мокрик.
Він оприлюднив скріншот сповіщення від месенджера про появу контакту та зауважив, що номер, який раніше належав Ірині Фаріон, отримав нового власника.
"Колишній телефон Ірини Фаріон — знову в обігу. Цікаво, чи знає новий власник/нова власниця номера, чиїм він був? (Завжди виморожують такі сповіщення, до слова)", — написав Мокрик.
Журналіст з'ясував, що комбінація цифр, яка колись належала Фаріон, потрапила в обіг через мобільних операторів. Як пояснили фахівці, такі номери зазвичай повертаються в продаж через 1–2 роки після останнього поповнення рахунку або активності абонента.
Щоб запобігти повторній активації номерів померлих близьких, коментатори радять регулярно поповнювати рахунки на мінімальну суму, щоб уникнути їх продажу.
