Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram: появилось неожиданное фото из Таиланда
Телефонный номер украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили летом 2024 года, внезапно снова стал активным в Telegram.
Аккаунт с этим номером опубликовал фото из города Паттайя в Таиланде, заметил журналист и блогер Даниил Мокрик.
Он обнародовал скриншот уведомления от мессенджера о появлении контакта и отметил, что номер, который ранее принадлежал Ирине Фарион, получил нового владельца.
"Бывший телефон Ирины Фарион — снова в обращении. Интересно, знает ли новый владелец/новая владелица номера, чьим он был? (Всегда вымораживают такие извещения, к слову)", — написал Мокрик.
Журналист выяснил, что комбинация цифр, которая когда-то принадлежала Фарион, попала в оборот через мобильных операторов. Как пояснили специалисты, такие номера обычно возвращаются в продажу через 1-2 года после последнего пополнения счета или активности абонента.
Чтобы предотвратить повторную активацию номеров умерших близких, комментаторы советуют регулярно пополнять счета на минимальную сумму, чтобы избежать их продажи.
Напомним, 22 апреля подозреваемый в убийстве Фарион пытался совершить суицид в зале суда.
