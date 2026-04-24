Номер Ирины Фарион "ожил" в Telegram: появилось неожиданное фото из Таиланда

Телефонный номер украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили летом 2024 года, внезапно снова стал активным в Telegram.

Аккаунт с этим номером опубликовал фото из города Паттайя в Таиланде, заметил журналист и блогер Даниил Мокрик.

Он обнародовал скриншот уведомления от мессенджера о появлении контакта и отметил, что номер, который ранее принадлежал Ирине Фарион, получил нового владельца.

"Бывший телефон Ирины Фарион — снова в обращении. Интересно, знает ли новый владелец/новая владелица номера, чьим он был? (Всегда вымораживают такие извещения, к слову)", — написал Мокрик.

Журналист выяснил, что комбинация цифр, которая когда-то принадлежала Фарион, попала в оборот через мобильных операторов. Как пояснили специалисты, такие номера обычно возвращаются в продажу через 1-2 года после последнего пополнения счета или активности абонента.

Чтобы предотвратить повторную активацию номеров умерших близких, комментаторы советуют регулярно пополнять счета на минимальную сумму, чтобы избежать их продажи.

