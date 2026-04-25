Рух "Жовта стрічка" фінансується Заходом попри розправи над активістами, — розслідування

Розслідування журналістів виявило серйозні суперечності між публічними заявами руху "Жовта стрічка" та реальними наслідками його діяльності на окупованих територіях. Попри задокументовані випадки переслідувань і загибелі активістів, проєкт продовжував отримувати західне фінансування і працювати без належних гарантій безпеки.

Видання "Kyiv Independent" з’ясувало, що рухи спротиву "Жовта стрічка" та "Зла Мавка" підтримувала британська компанія "IN2", яка працює з-за кордону та залучала кошти урядів Великої Британії і Канади. Водночас попередження про ризики для учасників, за даними журналістів, системно ігнорувалися.

Ще у 2022–2023 роках представники "Жовтої стрічки" відкрито говорили про арешти та загибель активістів. Однак згодом риторика змінилася: у відповідь на запит журналістів організація заперечила такі випадки, визнавши лише окремі затримання.

Свідчення про переслідування активістів

Попри заперечення, журналісти отримали доступ до матеріалів, зібраних українськими військовими у 2025 році. У них зафіксовано випадки ув’язнення, насильства та вбивств учасників руху упродовж 2023–2025 років.

Серед них — історія 24-річної жінки з Мелітополя, яка зникла після участі у діяльності "Злої Мавки" і була знайдена мертвою через два місяці. Інший випадок — кримська татарка Ксенія Світлишина, яку російський суд у Севастополі засудив до 13 років ув’язнення за діяльність у русі.

Навіть дії, що вважалися "безпечними", могли мати серйозні наслідки. Зокрема, фотографування української символіки дозволяло спецслужбам РФ встановлювати геолокацію і знаходити активістів. Так, у 2024 році була затримана активістка Сєвіль Вєлієва — її ідентифікували через фото та записи камер спостереження.

Як відбувалося залучення учасників

Набір до руху здійснювався через Telegram-бот, що, за оцінкою журналістів, є вкрай ненадійним способом у середовищі тотального контролю. Весь процес реєстрації займав лічені хвилини, а ознайомлення з правилами безпеки не було обов’язковим.

Більше того, під час виконання ризикованих завдань — від збору інформації до публічних проявів української ідентичності — учасники не отримували додаткових попереджень про небезпеку.

Представник української розвідки заявив журналістам, що організатори "безпідставно наражають людей на ризик і фактично заробляють на цьому".

"Жовта стрічка" в Криму

Фінансування і витрати

За відкритими даними, Канада виділила компанії "IN2" понад 2,3 млн канадських доларів у 2022–2024 роках. Після завершення цього фінансування компанія звернулася до британського уряду, який продовжив підтримку у 2025 році.

Водночас оцінки показують, що реальні витрати на функціонування "Жовтої стрічки" могли бути значно нижчими — до 20 тисяч доларів на місяць. Через сумніви щодо ефективності та безпеки програми фінансування згодом припинили.

Хто стояв за проєктом

До роботи "IN2" були залучені консультанти, зокрема Ганна Шелест та Девід Патрікаракос. За внутрішніми документами, вони мали долучатися до питань безпеки активістів.

Втім обидва заперечили, що їхня діяльність могла створювати ризики для учасників руху.

Суперечності у заявах

Наприкінці березня організація заявила про зміну підходів до передачі даних, щоб уникнути ідентифікації активістів. Однак уже наступного дня опублікувала фото з Донецька, зроблене біля "Донбас Арени", що знову поставило під сумнів дотримання власних правил безпеки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в InformNapalm пояснили небезпеку фоторуху "Жовта стрічка".

Зокрема, "Жовта стрічка" повідомляла, що окупанти в Криму змушують готелі бронювати номери для військових.