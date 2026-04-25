Движение "Желтая лента" финансируется Западом, несмотря на расправы над активистами, — расследование

Расследование журналистов выявило серьезные противоречия между публичными заявлениями движения "Желтая лента" и реальными последствиями его деятельности на оккупированных территориях. Несмотря на задокументированные случаи преследований и гибели активистов, проект продолжал получать западное финансирование и работать без надлежащих гарантий безопасности.

Издание "Kyiv Independent" выяснило, что движения сопротивления "Желтая лента" и "Злая Мавка" поддерживала британская компания "IN2", которая работает из-за рубежа и привлекала средства правительств Великобритании и Канады. В то же время предупреждения о рисках для участников, по данным журналистов, системно игнорировались.

Еще в 2022-2023 годах представители "Желтой ленты" открыто говорили об арестах и гибели активистов. Однако впоследствии риторика изменилась: в ответ на запрос журналистов организация отрицала такие случаи, признав лишь отдельные задержания.

Свидетельства о преследовании активистов

Несмотря на возражения, журналисты получили доступ к материалам, собранным украинскими военными в 2025 году. В них зафиксированы случаи заключения, насилия и убийств участников движения в течение 2023-2025 годов.

Відео дня

Среди них — история 24-летней женщины из Мелитополя, которая исчезла после участия в деятельности "Злой Мавки" и была найдена мертвой через два месяца. Другой случай — крымская татарка Ксения Светлишина, которую российский суд в Севастополе приговорил к 13 годам заключения за деятельность в движении.

Даже действия, которые считались "безопасными", могли иметь серьезные последствия. В частности, фотографирование украинской символики позволяло спецслужбам РФ устанавливать геолокацию и находить активистов. Так, в 2024 году была задержана активистка Севиль Велиева — ее идентифицировали через фото и записи камер наблюдения.

Как происходило привлечение участников

Набор в движение осуществлялся через Telegram-бот, что, по оценке журналистов, является крайне ненадежным способом в среде тотального контроля. Весь процесс регистрации занимал считанные минуты, а ознакомление с правилами безопасности не было обязательным.

Более того, во время выполнения рискованных задач — от сбора информации до публичных проявлений украинской идентичности — участники не получали дополнительных предупреждений об опасности.

Представитель украинской разведки заявил журналистам, что организаторы "безосновательно подвергают людей риску и фактически зарабатывают на этом".

"Желтая лента" в Крыму Фото: Instagram

Финансирование и расходы

По открытым данным, Канада выделила компании "IN2" более 2,3 млн канадских долларов в 2022-2024 годах. После завершения этого финансирования компания обратилась к британскому правительству, которое продолжило поддержку в 2025 году.

В то же время оценки показывают, что реальные расходы на функционирование "Желтой ленты" могли быть значительно ниже — до 20 тысяч долларов в месяц. Из-за сомнений относительно эффективности и безопасности программы финансирование впоследствии прекратили.

Кто стоял за проектом

К работе "IN2" были привлечены консультанты, в частности Анна Шелест и Дэвид Патрикаракос. По внутренним документам, они должны были участвовать в вопросах безопасности активистов.

Впрочем оба отрицали, что их деятельность могла создавать риски для участников движения.

Противоречия в заявлениях

В конце марта организация заявила об изменении подходов к передаче данных, чтобы избежать идентификации активистов. Однако уже на следующий день опубликовала фото из Донецка, сделанное возле "Донбасс Арены", что снова поставило под сомнение соблюдение собственных правил безопасности.

В частности, "Желтая лента" сообщала, что оккупанты в Крыму заставляют отели бронировать номера для военных.