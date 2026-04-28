ВАКС передав державі активи Царьова: конфісковано землю і бізнес

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію майна колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олега Царьова. Йдеться про земельні ділянки, нерухомість і корпоративні права, які передаються у власність держави за позовом Міністерства юстиції.

Як зазначається, 28 квітня колегія суддів ВАКС задовольнила позов Мін’юсту та застосувала до колишнього народного депутата санкцію, передбачену законом України "Про санкції", повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook 28 квітня.

"ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа. У вівторок, 28 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР) санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції"", — зазначив ВАКС

Згідно з рішенням суду щодо справи під номером 991/1705/26, в дохід держави передано причіп, а також активи Олега Царьова, розташовані в Дніпропетровській області. Йдеться про 21 земельну ділянку, будівлі та споруди, а також корпоративні права.

У суді уточнили, що рішення набуде законної сили після завершення строку на подання апеляційної скарги всіма сторонами, якщо таку скаргу не буде подано.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Олега Царьова заочно засудили до 8 років позбавлення волі за фінансування агресії РФ. Суд також ухвалив конфіскувати все його майно загальною вартістю понад 460 млн грн. За даними СБУ, він після 2014 року переховується та продовжує діяльність на користь Росії.

Раніше ми також інформували, що суд наклав арешт на нерухомість Царьова на майже пів мільярда гривень. Йдеться про квартиру в Дніпрі, земельну ділянку на Київщині та об’єкти в окупованому Криму, зокрема санаторій "Кірова" і музей "Садиба княгині Барятинської".