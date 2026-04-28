ВАКС передал государству активы Царева: конфискованы земля и бизнес

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации имущества бывшего народного депутата от "Партии регионов" Олега Царева. Речь идет о земельных участках, недвижимости и корпоративных правах, которые передаются в собственность государства по иску Министерства юстиции.

Как отмечается, 28 апреля коллегия судей ВАКС удовлетворила иск Минюста и применила к бывшему народному депутату санкцию, предусмотренную законом Украины "О санкциях", сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook 28 апреля.

"ВАКС взыскал в доход государства активы экс-нардепа. Во вторник, 28 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины и применила к бывшему народному депутату Украины (спикеру так называемого парламента ДНР и ЛНР) санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях"", — отметил ВАКС

Согласно решению суда по делу под номером 991/1705/26, в доход государства передан прицеп, а также активы Олега Царева, расположенные в Днепропетровской области. Речь идет о 21 земельном участке, зданиях и сооружениях, а также корпоративных правах.

Відео дня

В суде уточнили, что решение вступит в законную силу после завершения срока на подачу апелляционной жалобы всеми сторонами, если такая жалоба не будет подана.

Напомним, что бывшего народного депутата Олега Царева заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за финансирование агрессии РФ. Суд также постановил конфисковать все его имущество общей стоимостью более 460 млн грн. По данным СБУ, он после 2014 года скрывается и продолжает деятельность в пользу России.

Ранее мы также информировали, что суд наложил арест на недвижимость Царева на почти полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в Днепре, земельном участке в Киевской области и объектах в оккупированном Крыму, в частности санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской".