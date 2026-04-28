Громадянин Австралії вкоротив собі віку, стрибнувши з ратуші у Львові

На оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.

Інцидент трапився 28 квітня близько 20:25, повідомили у Львівській міській Раді.

Чоловік вистрибнув з оглядового майданчика вежі ратуші. Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. Відомо, що на вежу він піднявся самостійно.

На місці події зараз працюють правоохоронці, які опитують свідків.

Вежа ратуші відкрита для туристів і є улюбленим місцем гостей міста. Для підйому туди треба здолати 408 сходинок. Її висота складає 65 метрів і з неї відкривається краєвид на місто. Вона є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та символом Львова.

У коментарі ВВС представники міськради уточнили, що чоловік стрибнув свідомо, бо випадково випасти там неможливо.

Відео дня

"Хто був на ратуші розуміє, що там неможливо просто випасти", - запевнив співрозмовник.

Чоловік впав у двір ратуші, тому перехожі не бачили, що сталось.

Нагадаємо, в Одесі 20 квітня знайшли мертвим депутата міської ради Олександра Іваницького. Поліція попередньо розглядає версію самогубства, однак усі обставини події ще встановлюються.

Раніше Фокус писав, що у Чернігові в лісовому масиві виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. За попередніми висновками, йдеться про самогубство.