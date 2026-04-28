Гражданин Австралии покончил с собой, прыгнув с ратуши во Львове

На смотровой площадке найдена прощальная записка. В ней иностранец извинился за будущий беспорядок и призвал никого не обвинять в содеянном.

Инцидент произошел 28 апреля около 20:25, сообщили во Львовском городском Совете.

Мужчина выпрыгнул со смотровой площадки башни ратуши. Погибшим оказался 42-летний гражданин Австралии. Известно, что на башню он поднялся самостоятельно.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей.

Башня ратуши открыта для туристов и является излюбленным местом гостей города. Для подъема туда надо преодолеть 408 ступенек. Ее высота составляет 65 метров и с нее открывается вид на город. Она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и символом Львова.

В комментарии ВВС представители горсовета уточнили, что мужчина прыгнул сознательно, потому что случайно выпасть там невозможно.

Відео дня

"Кто был на ратуше понимает, что там невозможно просто выпасть", — заверил собеседник.

Мужчина упал во двор ратуши, поэтому прохожие не видели, что произошло.

