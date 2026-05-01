У Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву: поліція затримала підозрюваних

У Львові було вкрадено меморіальну таблицю колишньому президенту Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву, яка була розташована на будинку вулиці, названої на честь чеченського діяча. Водночас поліція вже затримала причетних.

Про інцидент повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який опублікував фото з місця викрадення.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що поліція затримала осіб, які викрали меморіальну таблицю.

"Дякуємо правоохоронцям за оперативну роботу. Завдяки камерам відеоспостереження вдалося швидко встановити причетних і затримати їх. Таблицю зможемо повернути на місце. Це про памʼять і повагу. І важливо, що на такі речі є швидка і чітка реакція", — зазначив Садовий.

Викрадач з табличкою Фото: Андрій Садовий / Telegram

У поліції Львівської області повідомили, що вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", поліцейські встановили місце перебування трьох зловмисників, причетних до викрадення. Ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївської області.

У листопаді 1991 року генерал Джохар Дудаєв підписав указ про суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія. Цей крок став початком тривалої боротьби проти кремлівської імперії — боротьби, що сьогодні продовжується в Україні. Фокус розповідав, як народжувалася незалежна Ічкерія, чому її експеримент завершився трагедією та чи може Чечня знову заявити про незалежність.

Раніше Фокус розповідав, що депутати Львівської міської ради перейменували площу навпроти обласної військової адміністрації на честь загиблого ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як відомо, Київська міська рада 23 квітня підтримала перейменування проїзду неподалік Маріїнського парку на честь Андрія Парубія.