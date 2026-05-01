Во Львове похитили мемориальную таблицу Джохару Дудаеву: полиция задержала подозреваемых

Во Львове была украдена мемориальная таблица бывшему президенту Республики Ичкерия Джохару Дудаеву, которая была расположена на доме улицы, названной в честь чеченского деятеля. В то же время полиция уже задержала причастных.

Об инциденте сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который опубликовал фото с места похищения.

Впоследствии городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что полиция задержала лиц, которые похитили мемориальную таблицу.

"Спасибо правоохранителям за оперативную работу. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось быстро установить причастных и задержать их. Таблицу сможем вернуть на место. Это о памяти и уважении. И важно, что на такие вещи есть быстрая и четкая реакция", — отметил Садовый.

Похититель с табличкой Фото: Андрtй Садовой / Telegram

В полиции Львовской области сообщили, что изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина", полицейские установили местонахождение трех злоумышленников, причастных к похищению. Ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области.

