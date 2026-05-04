Українці почали менше довіряти Зеленському у квітні, — соцопитування

У квітні рівень довіри до президента України Володимира Зеленського дещо впав порівняно з березнем цього року.

Сьогодні тільки 58% українців довіряють українському президенту, а 36% — не довіряють. Баланс довіри та недовіри становить +22%. Про це йдеться у результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У дослідженні йдеться, що у березні 2026 року показники довіри до глави держави були вищими, зокрема, рівень довіри становивив 62%, а недовіри — 32%, а баланс довіри-недовіри був +30%.

"Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє — зросла з 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був +30% у березні порівняно із +22% зараз", — повідомили соціологи.

Опитування українців

Також соціологи пояснили, хто довіряє президенту Зеленського, 25% роблять це "повністю", а 33% — "скоріше довіряють". Також серед тих, хто не довіряє, 18% "зовсім не довіряють" і ще 18% — "скоріше не довіряють".

Також опитування поводилося упродовж 20-27 квітня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України. Зокрема, було опитано 1005 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

