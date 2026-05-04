Украинцы стали меньше доверять Зеленскому в апреле, — соцопрос

В апреле уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько упал по сравнению с мартом этого года.

Сегодня только 58% украинцев доверяют украинскому президенту, а 36% — не доверяют. Баланс доверия и недоверия составляет +22%. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

В исследовании говорится, что в марте 2026 года показатели доверия к главе государства были выше, в частности, уровень доверия составил 62%, а недоверия — 32%, а баланс доверия-недоверия был + 30%.

"По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет Владимиру Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет — выросла с 32% до 36%. Соответственно, баланс доверия-недоверия был +30% в марте по сравнению с +22% сейчас", — сообщили социологи.

Опрос украинцев

Также социологи объяснили, кто доверяет президенту Зеленского, 25% делают это "полностью", а 33% — "скорее доверяют". Также среди тех, кто не доверяет, 18% "совсем не доверяют" и еще 18% — "скорее не доверяют".

Также опрос проводился в течение 20-27 апреля 2026 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. В частности, было опрошено 1005 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.

Напомним, что Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на второй срок. В то же время окончательного решения он пока не принял. Зеленский отметил, что есть ряд факторов, которые будут влиять на принятие финального решения. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому ZDF.

Также в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.