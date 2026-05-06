У ліцеї на Позняках задимівся смартфон просто в коридорі, — соцмережі (відео)

В одній із київських шкіл сталося загоряння смартфона в коридорі будівлі.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, діти зігнули телефон, після чого він почав диміти, а потім залишили його в кріслі, оббитому чи то тканиною, чи то шкірзамом.

На опублікованому в мережі записі видно, смартфон починає диміти, а потім лунає тихий звук, схожий на вибух, і дим стає інтенсивнішим, заповнюючи коридор. Діти ж активно знімають те, що відбувається, на камери.

Також увагу користувачів привернув учень, який сидів поруч і ніяк не реагував на димлячий смартфон.

У якийсь момент до телефону підійшла жінка і ногою зіштовхнула його на підлогу.

На запитання користувачів у коментарях під відео, що там може так диміти, якщо телефон не підключений до зарядки, відповіли:

Відео дня

"Літієвий акумулятор горить, щойно всередині + (анод) контактує безпосередньо з — (катодом), при тому, що зазвичай вони розділені електролітом. А коли ламаєш аккум, анод з катодом безпосередньо контактують, цього достатньо, щоб з'явилася іскра".

Повідомляють, що інцидент мав місце в ліцеї №314 на Позняках у Дарницькому районі Києва. У навчальному закладі те, що трапилося, поки що ніяк не коментували.

Нагадаємо, жінка попередила про небезпеку літій-іонних батарей.

Також повідомлялося, що у США електричний пікап Rivian R1T загорівся і вибухнув під час зарядки.