В лицее на Позняках задымился смартфон прямо в коридоре, — соцсети (видео)

В одной из киевских школ произошло возгорание смартфона в коридоре здания.

По информации местных Telegram-каналов, дети согнули телефон, после чего он начал дыметь, а затем оставили его кресле, обитом то ли тканью, то ли кожзамом.

На опубликованной в сети записи видно, смартфон начинает дыметь, а затем раздается тихий звук, похожий на взрыв, и дым становится интенсивнее, заполняя коридор. Дети же активно снимают происходящее на камеры.

Также внимание пользователей привлек ученик, который сидел рядом и никак не реагировал на дымящийся смартфон.

В какой-то момент к телефону подошла женщина и ногой столкнула его на пол.

На вопрос пользователей в комментариях под видео, что там может так дыметь, если телефон не подключен к зарядке, ответили:

"Литиевый аккумулятор горит, как только внутри + (анод) контактирует напрямую с — (катодом), при том, что обычно они разделены электролитом. А когда ломаешь аккум, анод с катодом непосредственно контактируют, этого достаточно, чтобы появилась искра".

Сообщается, что инцидент имел место в лицее №314 на Позняках в Дарницком районе Киева. В учебном заведении случившееся пока никак не комментировали.

