Має бути добровільно: Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для їхнього повернення

Україна хоче отримати від країн ЄС дані про українців, які перебувають під тимчасовим захистом, щоб підготувати політику їхнього повернення та допомогти громадам приймати людей після завершення війни.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики після зустрічі міністра Дениса Улютіна з єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

Під час зустрічі сторони обговорили майбутнє українців у Євросоюзі після можливого завершення режиму тимчасового захисту у березні 2027 року. Також йшлося про необхідність уникнути правової невизначеності та різних підходів до українських громадян у країнах ЄС.

Улютін заявив, що головним пріоритетом України залишається безпечне та добровільне повернення громадян.

“Ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення”, — зазначив міністр.

Відео дня

За його словами, Україна зацікавлена в отриманні даних про громадян під тимчасовим захистом, зокрема про вразливі категорії населення. Це потрібно для планування повернення людей та підготовки українських громад до їхнього прийому.

Окремо сторони обговорили легальну міграцію, інтеграцію українців на ринку праці та збереження людського капіталу для майбутнього відновлення України.

Міністр також повідомив, що перший Unity Hub у Берліні вже має високий попит серед українців. За перші два тижні роботи центр надав майже 500 консультацій.

Нагадаємо, у Німеччині посилили правила отримання соцдопомоги. Відтепер базові виплати можуть повністю скасувати вже після першої відмови від підходящої роботи без поважної причини.

Раніше такі санкції застосовували лише після повторних порушень. Нові правила стосуються і українців зі статусом тимчасового захисту. З липня 2026 року також запрацює ширша реформа з жорсткішим контролем за безробітними та швидшими санкціями, аж до повного припинення допомоги.

За словами посла Естонії в Україні Аннелі Кольк, з початку повномасштабної війни до країни прибули близько 89 тисяч українців, однак більшість із них згодом виїхали. Наразі в Естонії залишаються близько 25 тисяч українських громадян.

Частина біженців повернулася в Україну або переїхала до інших країн ЄС. Водночас естонська влада заявляє, що намагається забезпечити українцям належні умови проживання.