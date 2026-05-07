Должно быть добровольно: Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для их возвращения

Украина хочет получить от стран ЕС данные об украинцах, которые находятся под временной защитой, чтобы подготовить политику их возвращения и помочь общинам принимать людей после завершения войны.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики после встречи министра Дениса Улютина с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Во время встречи стороны обсудили будущее украинцев в Евросоюзе после возможного завершения режима временной защиты в марте 2027 года. Также речь шла о необходимости избежать правовой неопределенности и различных подходов к украинским гражданам в странах ЕС.

Улютин заявил, что главным приоритетом Украины остается безопасное и добровольное возвращение граждан.

"Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение", — отметил министр.

По его словам, Украина заинтересована в получении данных о гражданах под временной защитой, в частности об уязвимых категориях населения. Это нужно для планирования возвращения людей и подготовки украинских общин к их приему.

Отдельно стороны обсудили легальную миграцию, интеграцию украинцев на рынке труда и сохранение человеческого капитала для будущего восстановления Украины.

Министр также сообщил, что первый Unity Hub в Берлине уже пользуется высоким спросом среди украинцев. За первые две недели работы центр предоставил почти 500 консультаций.

Напомним, в Германии ужесточили правила получения соцпомощи. Отныне базовые выплаты могут полностью отменить уже после первого отказа от подходящей работы без уважительной причины.

Ранее такие санкции применяли только после повторных нарушений. Новые правила касаются и украинцев со статусом временной защиты. С июля 2026 года также заработает более широкая реформа с более жестким контролем за безработными и быстрыми санкциями, вплоть до полного прекращения помощи.

По словам посла Эстонии в Украине Аннели Кольк, с начала полномасштабной войны в страну прибыли около 89 тысяч украинцев, однако большинство из них впоследствии выехали. Сейчас в Эстонии остаются около 25 тысяч украинских граждан.

Часть беженцев вернулась в Украину или переехала в другие страны ЕС. В то же время эстонские власти заявляют, что пытаются обеспечить украинцам надлежащие условия проживания.