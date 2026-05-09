Смерть біля метро: кияни понад 20 хвилин не могли отримати дефібрилятор для порятунку чоловіка, — соцмережі

У п'ятницю ввечері, 8 травня, на Берестейському проспекті чоловік знепритомнів просто на вулиці. Очевидці події тричи намагалися узяти на станції підземки дефібрилятор для реанімаційних заходів, але їм нібито відмовляли.

Трагедія сталася біля ТЦ Smart Plaza у Києві. Про це у соцмережі повідомила інструкторка з першої домедичної допомоги Наталія Бойко.

Побачивши громадянина, який без дихання та без свідомості лежав на тротуарі, інструкторка розпочала реанімаційні дії, попросивши очевидців з натовпу принести зі станції метро "Політехнічний інститут" автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД), однак, як зазначалося, вони неодноразово отримували відмову від чергової по станції та поліцейського.

Обладнання, як стверджує інструкторка, було надано лише через понад 20 хвилин, після скарг на номер "102" й коли екстрена медична допомога прибула на місце зі своїм дефібрилятором.

Допис Наталії Бойко Фото: скріншот

Попри реанімаційні дії, які загалом тривали понад 40 хвилин, чоловіка врятувати не вдалося.

"Постраждалий не вижив", — зазначає інструкторка, наголосивши, що автоматичний зовнішній дефібрилятор підвищує шанси реанімації на 50-70%, якщо використати його в перші хвилини після зупинки кровообігу.

Максимально безпечним та ефективним пристроєм, що допомагає під час реанімаційних заходів до приїзду швидкої, може скористатися будь-яка людина, навіть не маючи профільної медичної освіти, підкреслила вона, додавши, що працівники поліції мають надавати домедичну допомогу, вміти користуватися АЗД й не забороняти використовувати прилад за призначенням.

На момент виходу матеріалу адміністрація столичного метрополітену та поліція офіційних коментарів з приводу інциденту не надавали.

