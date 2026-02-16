У Києві людей затягнуло в ескалатор на "Вокзальній": перші подробиці (відео)

Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше двох постраждалих. Одяг однієї з жінок "зажувало" у механізм.

Про це повідомили київські пабліки, зокрема "Труха" із посиланням на очевидців інциденту. Пишуть, що постраждали щонайменше дві жінки.

"У дівчини в широких штанах зажувало низ одягу. Жінка поруч не встигла зреагувати, впала – її одяг також затягнуло в механізм", — сказано у повідомленні.

Стан постраждалих наразі невідомий.

У Київському метрополітені та ДСНС ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у Києві на кількох станціях метро обвалилася стеля, проте рух поїздів не припинявся. Причиною називають пошкодження конструкцій, що залишилися від попередніх обстрілів і були частково приховані від огляду.

А 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях. Зокрема, через проблеми з напругою у Києві тимчасово зупинилося метро.

Відео дня

Через вимушену зупинку потягів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів. Так, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший став за 1 км від станції "Видубичі" у напрямку лівого берега столиці.