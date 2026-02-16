В Киеве людей затянуло в эскалатор на "Вокзальной": первые подробности (видео)

Местные паблики сообщают о по меньшей мере двух пострадавших. Одежду одной из женщин "зажевало" в механизм.

Об этом сообщили киевские паблики, в частности "Труха" со ссылкой на очевидцев инцидента. Пишут, что пострадали по меньшей мере две женщины.

"У девушки в широких штанах зажевало низ одежды. Женщина рядом не успела среагировать, упала — ее одежду также затянуло в механизм", — сказано в сообщении.

Состояние пострадавших пока неизвестно.

В Киевском метрополитене и ГСЧС ситуацию не комментировали.

Напомним, в Киеве на нескольких станциях метро обвалился потолок, однако движение поездов не прекращалось. Причиной называют повреждения конструкций, которые остались от предыдущих обстрелов и были частично скрыты от осмотра.

А 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях. В частности, из-за проблем с напряжением в Киеве временно остановилось метро.

Из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров. Так, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой стал в 1 км от станции "Выдубичи" в направлении левого берега столицы.