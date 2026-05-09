Смерть возле метро: киевляне более 20 минут не могли получить дефибриллятор для спасения мужчины, — соцсети

В пятницу вечером, 8 мая, на Берестейском проспекте мужчина потерял сознание прямо на улице. Очевидцы происшествия трижды пытались взять на станции подземки дефибриллятор для реанимационных мероприятий, но им якобы отказывали.

Трагедия произошла возле ТЦ Smart Plaza в Киеве. Об этом в соцсети сообщила инструктор по первой домедицинской помощи Наталья Бойко.

Увидев гражданина, который без дыхания и без сознания лежал на тротуаре, инструктор начала реанимационные действия, попросив очевидцев из толпы принести со станции метро "Политехнический институт" автоматический внешний дефибриллятор (АВД), однако, как отмечалось, они неоднократно получали отказ от дежурной по станции и полицейского.

Оборудование, как утверждает инструктор, было предоставлено лишь спустя более 20 минут, после жалоб на номер "102" и когда экстренная медицинская помощь прибыла на место со своим дефибриллятором.

Сообщение Натальи Бойко Фото: скриншот

Несмотря на реанимационные действия, которые в целом длились более 40 минут, мужчину спасти не удалось.

"Пострадавший не выжил", — отмечает инструктор, подчеркнув, что автоматический внешний дефибриллятор повышает шансы реанимации на 50-70%, если использовать его в первые минуты после остановки кровообращения.

Максимально безопасным и эффективным устройством, которое помогает во время реанимационных мероприятий до приезда скорой, может воспользоваться любой человек, даже не имея профильного медицинского образования, подчеркнула она, добавив, что работники полиции должны оказывать домедицинскую помощь, уметь пользоваться АВД и не запрещать использовать прибор по назначению.

На момент выхода материала администрация столичного метрополитена и полиция официальных комментариев по поводу инцидента не предоставляли.

Напомним, в киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли жизнь мужчине. Случай произошел в марте 2021 года на станции "Дворец спорта".

