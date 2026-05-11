Екссуддю, що збив військового, підозрюють у схемі захоплення квартир померлих: ДБР розкрило деталі

Колишньому голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, оголосили підозру у створенні злочинної організації та масштабному шахрайстві з нерухомістю. За даними слідства, до схеми також були причетні посадовець Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, адвокати та цивільні особи.

Державне бюро розслідувань наприкінці минулого тижня заявило про викриття організованої схеми незаконного заволодіння квартирами померлих людей. ДБР не розкриває ім'я, але в РБК-Україна стверджують, що мова йде про колишнього суддю з Макарова Олексія Тандира. Схема із захоплення нерухомості діяла у 2021-2023 роках, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Зловмисники ретельно готувалися до злочину, відпрацьовували механізми взаємодії та реалізації задуманого. В результаті за короткий період часу їм вдалося заволодіти 5 квартирами в Одеській та Київській громадах. Вони мали намір заволодіти ще однією квартирою, однак у фіналі історії у власників виявилася спадкоємиця і злочинний умисел ОЗУ (організованого злочинного угрупування) зірвався", — зазначають в ДБР.

Саме Олексій Тандир у травні 2023 року став фігурантом резонансної смертельної ДТП на блокпості у Києві, де загинув військовослужбовець. Слідчі встановили, що основною ціллю групи були квартири, власники яких померли та не залишили спадкоємців. Після пошуку таких об’єктів нерухомості учасники схеми оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу, а потім через підроблені судові рішення передавали право власності довіреним особам.

За версією правоохоронців, ключову роль у схемі відігравали екссуддя Олексій Тандир, його адвокат та колишній державний виконавець. Саме вони, як вважає слідство, координували дії групи та забезпечували юридичний супровід оборудок.

Щоб створити формальні підстави для судових рішень, двоє інших учасників подавали цивільні позови про нібито стягнення багатомільйонних боргів за раніше позичені кошти. Водночас "боржник" розраховувався з "кредитором" квартирами, які вже були незаконно відібрані у померлих власників.

Слідство вважає, що діяльність групи була чітко організованою та структурованою. Учасники схеми створювали фіктивні борги між підконтрольними особами, подавали до суду підроблені позови, отримували рішення про стягнення неіснуючих боргів та через виконавчу службу звертали стягнення на нерухомість. Після цього квартири переоформлювали на інших осіб і продавали третім сторонам.

"Колишній суддя Макарівського суду ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості. Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за участь у злочинній організації, а також судді, який був одним із організаторів схеми", — наголосили в ДБР.

Усім учасникам уже обрали запобіжні заходи. Зокрема Олексій Тандир перебуватиме під вартою без права внесення застави. Санкції статей, які інкримінують підозрюваним, передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини став на бік колишнього судді Олексія Тандира у справі проти України. Суд визнав порушення його прав під час одного з попередніх процесів. Рішення ЄСПЛ стосувалося процедурних аспектів розгляду справи.

Раніше ми також інформували, що суд зменшив заставу для екссудді Олексія Тандира у справі про смертельну ДТП у Києві. Суму застави скоротили у шість разів – зі 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів. Тандира обвинувачують у тому, що у травні 2023 року він у стані сп’яніння збив на смерть нацгвардійця на блокпості.