Экс-судью, сбившего военного, подозревают в схеме захвата квартир умерших: ГБР раскрыло детали

Бывшему председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, объявили подозрение в создании преступной организации и масштабном мошенничестве с недвижимостью. По данным следствия, к схеме также были причастны чиновник Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, адвокаты и гражданские лица.

Государственное бюро расследований в конце прошлой недели заявило о разоблачении организованной схемы незаконного завладения квартирами умерших людей. ГБР не раскрывает имя, но в РБК-Украина утверждают, что речь идет о бывшем судье из Макарова Алексее Тандыре. Схема по захвату недвижимости действовала в 2021-2023 годах, сообщает Государственное бюро расследований.

"Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, отрабатывали механизмы взаимодействия и реализации задуманного. В результате за короткий период времени им удалось завладеть 5 квартирами в Одесской и Киевской общинах. Они намеревались завладеть еще одной квартирой, однако в финале истории у владельцев оказалась наследница и преступный умысел ОПГ (организованной преступной группировки) сорвался", — отмечают в ГБР.

Именно Алексей Тандыр в мае 2023 года стал фигурантом резонансного смертельного ДТП на блокпосту в Киеве, где погиб военнослужащий. Следователи установили, что основной целью группы были квартиры, владельцы которых умерли и не оставили наследников. После поиска таких объектов недвижимости участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи, а затем через поддельные судебные решения передавали право собственности доверенным лицам.

По версии правоохранителей, ключевую роль в схеме играли экс-судья Алексей Тандыр, его адвокат и бывший государственный исполнитель. Именно они, как считает следствие, координировали действия группы и обеспечивали юридическое сопровождение сделок.

Чтобы создать формальные основания для судебных решений, двое других участников подавали гражданские иски о якобы взыскании многомиллионных долгов за ранее одолженные средства. В то же время "должник" рассчитывался с "кредитором" квартирами, которые уже были незаконно отобраны у умерших владельцев.

Следствие считает, что деятельность группы была четко организованной и структурированной. Участники схемы создавали фиктивные долги между подконтрольными лицами, подавали в суд поддельные иски, получали решение о взыскании несуществующих долгов и через исполнительную службу обращали взыскание на недвижимость. После этого квартиры переоформляли на других лиц и продавали третьим сторонам.

"Бывший судья Макаровского суда принимал решение на основании заведомо поддельных документов и фактически помогал легализовать незаконный захват недвижимости. Сейчас пятерым фигурантам сообщено о подозрении за участие в преступной организации, а также судье, который был одним из организаторов схемы", — отметили в ГБР.

Всем участникам уже избрали меры пресечения. В частности Алексей Тандыр будет находиться под стражей без права внесения залога. Санкции статей, которые инкриминируют подозреваемым, предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Европейский суд по правам человека стал на сторону бывшего судьи Алексея Тандыра в деле против Украины. Суд признал нарушение его прав во время одного из предыдущих процессов. Решение ЕСПЧ касалось процедурных аспектов рассмотрения дела.

Ранее мы также информировали, что суд уменьшил залог для экс-судьи Алексея Тандыра по делу о смертельном ДТП в Киеве. Сумму залога сократили в шесть раз — со 120 миллионов гривен до 20 миллионов. Тандыра обвиняют в том, что в мае 2023 года он в состоянии опьянения сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту.