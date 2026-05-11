Біля Банкової перекриті всі вулиці та повно людей у формі, — Гончаренко

Народний депутат зняв відео безпосередньо у центрі Києва та зазначив, що після оголошення підозри Андрію Єрмаку, тут повно "силовиків".

"Банкова, Шовковична, Лютеранська — тут просто ажіотаж. Десятки бусиків, велика кількість силовиків. Ну, тут таке відчуття, що тут осада якась. Перекрита дорога... Повністю просто перекритий проїзд, щоб ніхто не міг проїхати", - зазначив член фракції "Європейська Солідарність" у відео, яке виклав у соцмережі.

Олексій Гончаренко показав, що у центрі Києва повно силовиків Фото: Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП розповіли, що "викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом" і повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента.

Журналісти намагались отримати від Андрія Єрмака коментар, але він заявив, що коментуватиме підозру тільки коли закінчаться слідчі дії.