Возле Банковой перекрыты все улицы и полно людей в форме, — Гончаренко

Народный депутат снял видео непосредственно в центре Киева и отметил, что после объявления подозрения Андрею Ермаку, здесь полно "силовиков".

"Банковая, Шелковичная, Лютеранская — здесь просто ажиотаж. Десятки бусиков, большое количество силовиков. Ну, здесь такое ощущение, что здесь осада какая-то. Перекрыта дорога... Полностью просто перекрыт проезд, чтобы никто не мог проехать", — отметил член фракции "Европейская Солидарность" в видео, которое выложил в соцсети.

Напомним, 11 мая НАБУ и САП рассказали, что "разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом" и сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента.

Журналисты пытались получить от Андрея Ермака комментарий, но он заявил, что будет комментировать подозрение только когда закончатся следственные действия.