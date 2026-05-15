Природний осередок циркуляції: глава МОЗ зробив несподівану заяву про хантавірус в Україні

Україна є природним осередком циркуляції хантавірусу, і ті варіанти, що є у нас, відрізняються від виявленого на круїзному лайнері MV Hondius.

Про це під час виступу в парламенті заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні переважна більшість випадків хантавірусної інфекції — це лихоманка з нирковим синдромом. Те ж, про що пишуть ЗМІ сьогодні, говорячи про спалах хантавірусу на круїзному лайнері, — це варіант вірусу з легеневим синдромом.

Що стосується українців у складі членів екіпажу лайнера MV Hondius, де розпочався спалах хантавірусу, то в МОЗ є всі дані про них у рамках міжнародних медико-санітарних правил.

"Ми знаємо, куди вони з екіпажем прибули, де вони перебувають в ізоляції", — запевнив міністр.

Відео дня

Раніше про те, що хантавіруси в Україні відрізняються від того, про який зараз усі говорять і який виявили на круїзному лайнері MV Hondius, заявляв і представник Центру громадського здоров'я Микола Ганич. Ті хантавіруси, які є в Україні і які фіксуються щороку, передаються виключно від гризунів до людини. Передача від людини до людини в Україні неможлива.

У нашій країні щороку фіксують кілька десятків випадків хантавірусної інфекції.

Буквально нещодавно стало відомо, що у Львові двоє людей з хантавірусом пройшли лікування і були виписані додому. Раніше подібний випадок трапився в Хмельницькому.

Нагадаємо, новини про хантавірус уже викликали паніку в соцмережах і навіть породили кілька теорій змови, адже його появу нібито передбачили в "Сімпсонах".