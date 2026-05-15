Кооператив "Династія": ВАКС обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним

Ще чотирьом фігурантам розслідування справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід.

За інформацією Національного антикорупційного бюро, співзасновникам обслуговуючого кооперативу призначено застави в розмірі 10,6 млн грн і 9,9 млн грн відповідно, директору приватного товариства — 20 млн грн застави, а довіреній особі міністра — заставу в сумі 15 млн грн.

"Усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру", — йдеться в заяві НАБУ. Антикорупціонери мають на увазі Олексія Чернишова, який обіймав згадану посаду.

11 травня колишньому главі Офісу президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру. Колишній глава Офісу президента виявився одним з учасників організованої групи, причетної до "відмивання" коштів на будівництві приватних резиденцій "Династія", стверджують у Бюро.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династія" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Адвокат Єрмака Ігор Фомін відреагував на вручення підозри своєму клієнту, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач опублікував розмови Тимура Міндіча, де той обговорював будівництво особливих котеджей під Києвом і говорив, що там є "дім Вови і дім Андрія". Один із чотирьох котеджів будували для Міндіча.

12 травня про підозру було повідомлено ще шістьом фігурантам справи.

14 травня вранці ВАКС відправив ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Альтернатива утриманню під вартою — застава в розмірі 140 мільйонів гривень. Ексглава ОП після винесення рішення пояснив, що не має грошей на внесення застави. Однак сказав, що має багато друзів і знайомих, і сподівається, що вони зможуть допомогти йому.

. Станом на 15 травня зібрано половину суми. У зв'язку з цим він залишиться в СІЗО на вихідних.

