Кооператив "Династия": ВАКС избрал меры пресечения еще четырем подозреваемым

Еще четырем фигурантам расследования дела о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

По информации Национального антикоррупционного бюро, соучредителям обслуживающего кооператива назначены залоги в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно, директору частного общества — 20 млн грн залога, а доверенному лицу министра — залог в сумме 15 млн. грн.

"Все указанные подозреваемые подконтрольны бывшему вице-премьер-министру", — говорится в заявлении НАБУ. Антикоррупционеры имеют в виду Алексея Чернышова, который занимал упомянутый пост.

11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении. Бывший глава Офиса президента оказался одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств на строительстве частных резиденций "Династия", утверждают в Бюро.

Відео дня

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Адвокат Ермака Игорь Фомин отреагировал на вручение подозрения своему клиенту, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением.

Напомним, журналист Михаил Ткач опубликовал разговоры Тимура Миндича, где тот обсуждал строительство особобняков под Киевом и говорил, что там есть "дом Вовы и дом Андрея". Один из четырех коттеджей строили для Миндича.

12 мая о подозрении было сообщено еще шести фигурантам дела.

14 мая утром ВАКС отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен. Экс-глава ОП после вынесения решения объяснил, что не имеет денег на внесение залога. Однако сказал, что имеет много друзей и знакомых, и надеется, что они смогут помочь ему.

. По состоянию на 15 мая собрана половина суммы. В связи с этим он останется в СИЗО на выходных.

Также сообщалось, где просчитался Андрей Ермак.