Відомий ілюзіоніст Девід Блейн показав свою "вуличну магію" на Харківщині

Майстер "вуличної магії" зустрівся із військовими трьох підрозділів та показав їм свої всесвітньо відомі фокуси. Про візит зірки не повідомлялось раніше.

"Справжня вулична магія на Харківщині", – повідомили у 13-тій бригаді Нацгвардії "Хартія" та опублікували кілька фото.

Девід Блейн показав свою "вуличну магію" українським військовим

У пості сказано, що 53-річний американський артист Девід Блейн відвідав також бійців 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади та 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Американський ілюзіоніст і каскадер поспілкувався з військовими і, звісно ж, дивував їх коронними трюками.

"А наші бійці розповіли Девіду Блейну, як вони вміють робити так, аби з поля бою випаровувалися російські загарбники", — сказано у пості.

Знімки зробив фотограф Павло Іткін, доєднався до бригади "Хартія" в 2024 році, коли зняв про них документальний фільм.

Девід Блейн – що відомо

Блейн – всесвітньо відомий ілюзіоніст, який став відомим завдяки своїм неймовірним трюкам: наприклад у 1999 році він був "похований" живцем у пластиковому контейнері, а в 2002 році виконав трюк "Запаморочення", коли простояв 35 годин на вершині 22-метрової колони.

Але також він відомий тим, що називає "вуличною магією", коли показував трюки із картами та дрібними предметами перехожим на вулицях та зіркам на кшталт Кеті Перрі та Гаррісона Форда.

Також він відомий завдяки фільмам про себе, коли він подорожував навколо світу, збираючи цікаві магічні секрети від майстрів.