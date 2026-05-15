Известный иллюзионист Дэвид Блейн показал свою "уличную магию" в Харьковской области
Мастер "уличной магии" встретился с военными трех подразделений и показал им свои всемирно известные фокусы. О визите звезды не сообщалось ранее.
"Настоящая уличная магия на Харьковщине", — сообщили в 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия" и опубликовали несколько фото.
В посте сказано, что 53-летний американский артист Дэвид Блейн посетил также бойцов 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады и 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Американский иллюзионист и каскадер пообщался с военными и, конечно же, удивлял их коронными трюками.
"А наши бойцы рассказали Дэвиду Блейну, как они умеют делать так, чтобы с поля боя испарялись российские захватчики", — сказано в посте.
Снимки сделал фотограф Павел Иткин, присоединившийся к бригаде "Хартия" в 2024 году, когда снял о них документальный фильм.
Дэвид Блейн — что известно
Блейн — всемирно известный иллюзионист, который стал известным благодаря своим невероятным трюкам: например в 1999 году он был "похоронен" заживо в пластиковом контейнере, а в 2002 году выполнил трюк "Головокружение", когда простоял 35 часов на вершине 22-метровой колонны.
Но также он известен тем, что называет "уличной магией", когда показывал трюки с картами и мелкими предметами прохожим на улицах и звездам вроде Кэти Перри и Харрисона Форда.
Также он известен благодаря фильмам о себе, когда он путешествовал вокруг света, собирая интересные магические секреты от мастеров.
