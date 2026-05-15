Известный иллюзионист Дэвид Блейн показал свою "уличную магию" в Харьковской области

Мастер "уличной магии" встретился с военными трех подразделений и показал им свои всемирно известные фокусы. О визите звезды не сообщалось ранее.

"Настоящая уличная магия на Харьковщине", — сообщили в 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия" и опубликовали несколько фото.

Дэвид Блейн показал свою "уличную магию" украинским военным Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія”

В посте сказано, что 53-летний американский артист Дэвид Блейн посетил также бойцов 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады и 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Американский иллюзионист и каскадер пообщался с военными и, конечно же, удивлял их коронными трюками.

"А наши бойцы рассказали Дэвиду Блейну, как они умеют делать так, чтобы с поля боя испарялись российские захватчики", — сказано в посте.

Дэвид Блейн в Украине Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія” Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія” Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія” Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “Хартія”

Снимки сделал фотограф Павел Иткин, присоединившийся к бригаде "Хартия" в 2024 году, когда снял о них документальный фильм.

Відео дня

Дэвид Блейн — что известно

Блейн — всемирно известный иллюзионист, который стал известным благодаря своим невероятным трюкам: например в 1999 году он был "похоронен" заживо в пластиковом контейнере, а в 2002 году выполнил трюк "Головокружение", когда простоял 35 часов на вершине 22-метровой колонны.

Гаррисон Форд "выгнал" Блейна после впечатляющего фокуса

Но также он известен тем, что называет "уличной магией", когда показывал трюки с картами и мелкими предметами прохожим на улицах и звездам вроде Кэти Перри и Харрисона Форда.

Также он известен благодаря фильмам о себе, когда он путешествовал вокруг света, собирая интересные магические секреты от мастеров.