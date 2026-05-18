Жодного хабарника не посадили: що показали суди по корупційних справах у 2026 році, — Opendatabot

З січня по травень 2026 року українські суди озвучили вироки по 814 справах про корупцію, розповіли на аналітичному порталі Opendatabot. Жодного вироку не було з реальним тюремним ув'язненням, а більшість порушень стосувались проблем з деклараціями. Тим часом у 2025 році були вироки, а не лише штрафи. Чим картина покарання корупціонерів у 2026 році відрізняється від попередніх періодів та за яке порушення сплатили більше як 1 млн грн штрафу?

З усіх справ про корупцію 2026 року, які розглядались у судах, 90% стосувались помилок в електронних деклараціях і лише 6% — отримання хабарів чи пропонування хабарів, ідеться у матеріалі Opendatabot. Усі підозрювані в підсумку отримали штрафи, на відміну від аналогічного періоду 2025 року. Також з'ясувалось, що зменшилась кількість справ майже на третину. Було 1109 справ, а стало 814, але і це число удвічі перевищує дані довоєнного періоду.

Аналітики опублікували інфографіку на основі Реєстру корупціонерів та Єдиного державного судового реєстру. На інфографіці — загальні дані за січень-травень з 2021 по 2026 рік. Бачимо подвійне зростання порівняно з 2021 роком, та падіння на 27% порівняно з 2025.

Справи про корупцію — дані про період 21021-2026 року, січень-травень 2026, Opendatabot Фото: opendatabot

У статті зауважили, що судова практика відрізняється від уявлянь громадян, які вважають, що справи про "корупціонерів" — це про хабарників. Дані реєстрів показали, що 9 з 10 справ — це про декларації (91%), а 6% — власне про хабарництво. При цьому з 814 справ — 52 були кримінальними правопорушеннями та судились за статтями Кримінального кодексу. Решта 762 — адміністративні порушення: у НАЗК пояснили, що справи про серйозні хабарі тягнуться по 8-10 років і тому результатів менше.

На порталі оприлюднили деякі випадки з судової практики, які відшукали у реєстрах.

2026 рік. Найбільший штраф — 34 тис. грн. Його присудили жінці, яка хотіла дата хабар прикордоннику у розмірі 300 євро. Аналогічний штраф — для чоловіка, який влаштував ДТП у нетверезому стані на службовому авто і хотів дати хабар поліції у розмірі 100-20 дол. Найменший штраф — 850 грн.

2025 рік. Найбільший штраф — 1,2 млн грн отримав київський адвокат, який налагодив схему ухилення від мобілізації. За свої "послуги" він вимагав 15 тис. дол. і при цьому обіцяв фіктивно працевлаштувати на підприємство з бронюванням. Крім штрафу, у фігуранта арештували майно — машину Chevrolet Camaro, квартиру, землю та комерційну нерухомість. Найсерйозніший вирок — 10 років ув'язнення отримав сержант з Сумської області, який продав військову оптику на суму 4,5 млн грн.

Зауважмо, на порталі з Реєстром корупціонерів станом на травень 2026 року є 27472 записів про вироки у корупційних справах, з них 18086 — за кримінальні статті. Також вказано, що корупційні злочини — це не лише про отримання та вручення хабаря, а й про службові підробку, зловживання впливом, нецільове витрачення бюджетних коштів тощо (понад 20 статей). На Opendatabot опублікували інфографіку з розподілом вироків про корупцію по областях. Топ 3 регіонів за такими справами — Львівська область (79), Дніпропетровська (67) та Харківська (56). Найменше таких рішень у Рівненській області (окрім регіонів з ТОТ) — 12.

Справи про корупцію — судові рішення по областях, січень-травень 2026, Opendatabot Фото: opendatabot

Зазначимо, Фокус писав про корупційні справи, про які стало свідомо у 2025-2026 роках. Одна зі справ, яка викликала суспільний резонанс, — це розслідування справи про зловживання на будівництві захисних споруд навколо об'єктів енергетики. Фігуранти "справи Мідас" — колишні очільники Міністерства енергетики та два підприємці, які втекли в Ізраїль. До справи, як вважають правоохоронці, може бути дотичний колишній глава офісу президента Андрій Єрмак, який є підозрюваним та потрапив в СІЗО після суду 15 травня.

Нагадуємо, 18 травня стало відомо про деталі внесення застави за Андрія Єрмака: проєкт "Схеми" назвав осіб, які внесли гроші.