Ни одного взяточника не посадили: что показали суды по коррупционным делам в 2026 году, — Opendatabot

С января по май 2026 года украинские суды озвучили приговоры по 814 делам о коррупции, рассказали на аналитическом портале Opendatabot. Ни одного приговора не было с реальным тюремным заключением, а большинство нарушений касались проблем с декларациями. Между тем в 2025 году были приговоры, а не только штрафы. Чем картина наказания коррупционеров в 2026 году отличается от предыдущих периодов и за какое нарушение заплатили более 1 млн грн штрафа?

Из всех дел о коррупции 2026 года, которые рассматривались в судах, 90% касались ошибок в электронных декларациях и только 6% — получения взяток или предложения взяток, говорится в материале Opendatabot. Все подозреваемые в итоге получили штрафы, в отличие от аналогичного периода 2025 года. Также выяснилось, что уменьшилось количество дел почти на треть. Было 1109 дел, а стало 814, но и это число вдвое превышает данные довоенного периода.

Аналитики опубликовали инфографику на основе Реестра коррупционеров и Единого государственного судебного реестра. На инфографике — общие данные за январь-май с 2021 по 2026 год. Видим двойной рост по сравнению с 2021 годом, и падение на 27% по сравнению с 2025 годом.

Відео дня

Дела о коррупции — данные о периоде 21021-2026 года, январь-май 2026, Opendatabot Фото: opendatabot

В статье отметили, что судебная практика отличается от представлений граждан, которые считают, что дела о "коррупционерах" — это о взяточниках. Данные реестров показали, что 9 из 10 дел — это о декларациях (91%), а 6% — собственно о взяточничестве. При этом из 814 дел — 52 были уголовными правонарушениями и судились по статьям Уголовного кодекса. Остальные 762 — административные нарушения: в НАПК объяснили, что дела о серьезных взятках тянутся по 8-10 лет и поэтому результатов меньше.

На портале обнародовали некоторые случаи из судебной практики, которые отыскали в реестрах.

2026 год. Самый большой штраф — 34 тыс. грн. Его присудили женщине, которая хотела дать взятку пограничнику в размере 300 евро. Аналогичный штраф — для мужчины, который устроил ДТП в нетрезвом состоянии на служебном авто и хотел дать взятку полиции в размере 100-20 долл. Самый маленький штраф — 850 грн.

2025 год. Самый большой штраф — 1,2 млн грн получил киевский адвокат, который наладил схему уклонения от мобилизации. За свои "услуги" он требовал 15 тыс. долл. и при этом обещал фиктивно трудоустроить на предприятие с бронированием. Кроме штрафа, у фигуранта арестовали имущество — машину Chevrolet Camaro, квартиру, землю и коммерческую недвижимость. Самый серьезный приговор — 10 лет заключения получил сержант из Сумской области, который продал военную оптику на сумму 4,5 млн грн.

Заметим, на портале с Реестром коррупционеров по состоянию на май 2026 года есть 27472 записей о приговорах по коррупционным делам, из них 18086 — по уголовным статьям. Также указано, что коррупционные преступления — это не только о получении и вручении взятки, но и о служебном подлоге, злоупотреблении влиянием, нецелевом расходовании бюджетных средств и т.д. (более 20 статей). На Opendatabot опубликовали инфографику с распределением приговоров о коррупции по областям. Топ 3 регионов по таким делам — Львовская область (79), Днепропетровская (67) и Харьковская (56). Меньше всего таких решений в Ровенской области (кроме регионов с ВОТ) — 12.

Дела о коррупции — судебные решения по областям, январь-май 2026, Opendatabot Фото: opendatabot

Дела о коррупции — детали

Отметим, Фокус писал о коррупционных делах, о которых стало известно в 2025-2026 годах. Одно из дел, которое вызвало общественный резонанс, — это расследование дела о злоупотреблениях на строительстве защитных сооружений вокруг объектов энергетики. Фигуранты "дела Мидас" — бывшие руководители Министерства энергетики и два предпринимателя, которые сбежали в Израиль. К делу, как считают правоохранители, может быть причастен бывший глава офиса президента Андрей Ермак, который является подозреваемым и попал в СИЗО после суда 15 мая.

Напоминаем, 18 мая стало известно о деталях внесения залога за Андрея Ермака: проект "Схемы" назвал лиц, которые внесли деньги.