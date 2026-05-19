Новий спалах в Україні: яка область лідирує за кількістю випадків хантавірусу

В Україні за перші три місяці 2026 року зареєстрували 63 випадки зараження хантавірусом. Найбільше інфікувань виявили у Сумській області.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я у відповіді на запит видання hromadske.

За даними ЦГЗ, із 63 випадків у 2026 році 58 зафіксували на Сумщині, ще 3 — у Чернігівській області, по одному — у Кіровоградській та Вінницькій.

У 2025 році в Україні виявили 436 випадків хантавірусу. З них 428 були у Сумській області, ще по 2 випадки — у Львівській та Чернігівській областях, по одному — у Харківській та Черкаській.

У 2024 році в Україні зареєстрували три випадки зараження: два у Львівській області та один у Харківській. У 2023 році хантавірус виявили по одному разу у Львівській, Київській та Запорізькій областях.

У ЦГЗ зазначили, що протягом 2023–2026 років найбільше випадків інфікування було у Сумській, Львівській та Чернігівській областях. Також у Центрі наголосили, що всі зафіксовані в Україні випадки — це штами, які передаються від гризунів до людини. Штам Andes, який може передаватися між людьми, в Україні не виявляли.

Що відомо про хантавірус

Хантавірус — група вірусів, які найчастіше передаються людині від гризунів. Інфекція може спричиняти тяжкі захворювання, а в окремих випадках — призводити до смерті. Передача вірусу між людьми трапляється вкрай рідко.

Хантавірус може викликати два типи захворювань — легеневий синдром та геморагічну лихоманку з ураженням нирок. Основні симптоми — підвищена температура, слабкість, біль у м’язах, головний біль, нудота та порушення зору.

За словами фахівців, спалахи хантавірусу зазвичай мають локальний характер і швидко згасають. Інкубаційний період триває від одного до восьми тижнів, тому кількість заражених може збільшуватися, особливо у закритих просторах, зокрема на круїзних лайнерах.

Раніше Фокус розповідав про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius, який викликав міжнародний резонанс через підозру на зараження пасажирів із десятків країн. Тоді у World Health Organization наголошували, що доказів масштабної передачі вірусу між людьми немає, а ризик глобального поширення оцінюють як низький.

Також повідомлялося, що хантавірус давно відомий медицині та циркулює в різних країнах світу, зокрема й в Україні. Інфекціоністи пояснювали, що найбільше занепокоєння викликав штам Andes hantavirus, для якого раніше фіксували обмежену передачу від людини до людини.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусу, однак штами, які фіксують у країні, відрізняються від варіанту вірусу, виявленого на лайнері MV Hondius. За його словами, в Україні переважно реєструють хантавірус із нирковим синдромом, тоді як на судні йшлося про легеневу форму захворювання.

Також Ляшко повідомляв, що МОЗ має інформацію про українців із екіпажу лайнера в межах міжнародних медико-санітарних правил.