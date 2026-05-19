Новая вспышка в Украине: какая область лидирует по количеству случаев хантавируса

В Украине за первые три месяца 2026 года зарегистрировали 63 случая заражения хантавирусом. Больше всего заражений обнаружили в Сумской области.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в ответе на запрос издания hromadske.

По данным ЦОЗ, из 63 случаев в 2026 году 58 зафиксировали на Сумщине, еще 3 — в Черниговской области, по одному — в Кировоградской и Винницкой.

В 2025 году в Украине обнаружили 436 случаев хантавируса. Из них 428 были в Сумской области, еще по 2 случая — во Львовской и Черниговской областях, по одному — в Харьковской и Черкасской.

В 2024 году в Украине зарегистрировали три случая заражения: два во Львовской области и один в Харьковской. В 2023 году хантавирус обнаружили по одному разу во Львовской, Киевской и Запорожской областях.

В ЦОЗ отметили, что в течение 2023-2026 годов больше всего случаев инфицирования было в Сумской, Львовской и Черниговской областях. Также в Центре отметили, что все зафиксированные в Украине случаи — это штаммы, которые передаются от грызунов к человеку. Штамм Andes, который может передаваться между людьми, в Украине не выявляли.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус — группа вирусов, которые чаще всего передаются человеку от грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые заболевания, а в отдельных случаях — приводить к смерти. Передача вируса между людьми случается крайне редко.

Хантавирус может вызвать два типа заболеваний — легочный синдром и геморрагическую лихорадку с поражением почек. Основные симптомы — повышенная температура, слабость, боль в мышцах, головная боль, тошнота и нарушение зрения.

По словам специалистов, вспышки хантавируса обычно имеют локальный характер и быстро угасают. Инкубационный период длится от одной до восьми недель, поэтому количество зараженных может увеличиваться, особенно в закрытых пространствах, в частности на круизных лайнерах.

Ранее Фокус рассказывал о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, который вызвал международный резонанс из-за подозрения на заражение пассажиров из десятков стран. Тогда в World Health Organization отмечали, что доказательств масштабной передачи вируса между людьми нет, а риск глобального распространения оценивают как низкий.

Также сообщалось, что хантавирус давно известен медицине и циркулирует в разных странах мира, в том числе и в Украине. Инфекционисты объясняли, что наибольшее беспокойство вызвал штамм Andes hantavirus, для которого ранее фиксировали ограниченную передачу от человека к человеку.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса, однако штаммы, которые фиксируют в стране, отличаются от варианта вируса, обнаруженного на лайнере MV Hondius. По его словам, в Украине в основном регистрируют хантавирус с почечным синдромом, тогда как на судне речь шла о легочной форме заболевания.

Также Ляшко сообщал, что Минздрав имеет информацию об украинцах из экипажа лайнера в рамках международных медико-санитарных правил.