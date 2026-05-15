Природный очаг циркуляции: глава Минздрава сделал неожиданное заявление о хантавирусе в Украине

Украина является природным очагом циркуляции хантавируса, и те варианты, что есть у нас, отличаются от обнаруженного на круизном лайнере MV Hondius.

Об этом во время выступления в парламенте заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине подавляющее большинство случаев хантавирусной инфекции – это лихорадка с почечным синдромом. То же, о чем пишут СМИ сегодня, говоря о вспышке хантавируса на круизном лайнере, – это вариант вируса с легочным синдромом.

Что касается украинцев в составе членов экипажа лайнера MV Hondius, где началсь вспышка хантавируса, то у Минздрава есть все данные о них в рамках международных медико-санитарных правил.

"Мы знаем, куда они с экипажем прибыли, где они находятся в изоляции", — заверил министр.

Відео дня

Ранее о том, что хантавирусы в Украине отличаются от того, о котором сейчас все говорят и который обнаружили на круизном лайнере MV Hondius, заявлял и представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич. Те хантавирусы, которые есть в Украине и которые фиксируются каждый год, передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна.

В нашей стране каждый год фиксируют несколько десятков случаев хантавирусной инфекции.

Буквально недавно стало известно, что во Львове два человека с хантавирусом прошли лечение и были выписаны домой. Ранее подобный случай имел место в Хмельницком.

Напомним, новости о хантавирусе уже вызвали панику в соцсетях и даже породили несколько теорий заговора, ведь его появление якобы предсказали в "Симпсонах".