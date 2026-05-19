Шабунін демобілізувався із ЗСУ і назвав причину

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що завершив службу в ЗСУ, куди пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Він прослужив понад чотири роки, половину з яких провів у Харківській області та на Сході, зокрема Дружківці, решту часу — у Києві та Харкові. Про це Шабунін написав у Telegram.

За його словами, під час служби він втратив більшу частину зору. Пережив багато всього, але найбільше пишається внеском у порятунок ключової бойової ІТ-системи ЗСУ (DELTA).

"Тоді її майже добила вливова генеральська група з Генштабу (заради корупційної схеми з "Дзвоном"). У підсумку ми допомогли посадити на лаву підсудних заступника. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом".

Шабунін зазначає, що влада нібито повною мірою використала його добровільну службу проти нього.

"Наприклад, Держбюро розслідувань/Офіс Генпрокурора вигадали мені кримінальну справу (про ухилення від служби), а потім спробували забрати в мене можливість захищатися. А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з продовольством, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, — в Офіс президента)", — ідеться в публікації.

Шабунін описує моменти, з якими зіткнувся через тиск згори, спроби перевестися і багато іншого.

"Мені щиро шкода, що останній час моєї служби пройшов саме так. Я міг би послужити Силам Оборони набагато ефективніше (і зробив для цього все можливе). Але вище керівництво бачило мою роль і місце в ЗСУ тільки так", — констатує він.

Глава ЦПК підкреслює, що зайшов у ЗСУ в перший день війни солдатом, а йде старшим серажантом:

"Мій офіцерський контракт відмовився підписати міністр оборони Умєров. І ще. Обіцяна армійська реформа просто має розрізняти новоприбулих у ЗСУ і тих, хто пішов добровольцями більше чотирьох років тому. Щонайменше — щодо термінів демобілізації. Наказ про звільнення було підписано кілька днів тому".

Після відпочинку і лікування зору Шабунін має намір повністю повернутися до роботи в ЦПК.

Справа Віталія Шабуніна: що відомо

У повідомленні ДБР від 11 липня 2025 року зазначалося, що, мобілізувавшись 2022 року, громадський активіст упродовж тривалого часу не з'являвся за місцем служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також слідством задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення в розмірі понад 50 тисяч гривень, хоча він був відсутній у військовій частині.

Правоохоронці зазначили, що процесуальна дія жодним чином не пов'язана з його професійною діяльністю.

Слідство також встановило, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії, — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Він використовував автомобіль в особистих цілях, зокрема для пересування Києвом.

Того самого дня, 1 липня, у глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна провели обшуки за місцем служби, а також удома, де проживає дружина і двоє маленьких дітей. У ЦПК розцінювали обшуки як "чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента і особисто Андрія Єрмака".

У грудні минулого року Шабунін звинуватив ДБР і ОГП у "зливі" в мережу його особистих фотографій 16 грудня. За його словами, фото були у вилученому слідчими телефоні. Активіст вважає, що "злив" був "відповіддю" на публікацію ЦПК списку причетних до втручання в роботу НАБУ і САП силовиків.