Шабунин демобилизовался из ВСУ и назвал причину

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что завершил службу в ВСУ, куда пошел добровольцем в первый день полномасштабного вторжения РФ.

Он прослужил более четырех лет, половину из которых провел в Харьковской области и на Востоке, в частности Дружковке, остальное время — в Киеве и Харькове. Об этом Шабунин написал в Telegram.

По его словам, во время службы он утратил большую часть зрения. Пережил много всего, но больше всего гордится вкладом в спасение ключевой боевой ИТ-системы ВСУ (DELTA).

"Тогда ее почти добила вливовая генеральская группа из Генштаба (ради коррупционной схемы с "Дзвоном"). В итоге мы помогли усадить на скамью подсудимых заместителя. А DELTA стала центральной боевой/интеграционной системой ВСУ, о которой восторженно говорит министр армии США перед Сенатом".

Шабунин отмечает, что власть якобы в полной мере использовала его добровльную службу против него.

"К примеру, Госбюро расследований/Офис Генпрокурора придумали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а потом попытались забрать у меня возможность защищаться. А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с продовольствием, а фото сбрасывали высшее командование (которое, предполагаю, — в Офис президента)", — говорится в публикации.

Шабунин описывает моменты, с которыми столкнулся из-за давления сверху, попытки перевестись и многое другое.

"Мне искренне жаль, что в последнее время моей службы прошло именно так. Я мог бы послужить Силам Обороны гораздо эффективнее (и сделал для этого все возможное). Но высшее руководство видело мою роль и место в ВСУ только так", — констатирует он.

Глава ЦПК подчеркивает, что зашел в ВСУ в первый день войны солдатом, а уходит старшим серажантом:

"Мой офицерский контракт отказался подписать министр обороны Умеров. И еще. Обещанная армейская реформа просто должна различать вновь прибывших в ВСУ и ушедших добровольцами более четырех лет назад. По меньшей мере, относительно сроков демобилизации. Приказ об увольнении был подписан несколько дней назад".

После отдыха и лечения зрения Шабунин намерен полностью вернуться к работе в ЦПК.

Дело Виталия Шабунина: что известно

В сообщении ГБР от 11 июля 2025 года отмечалось, что, мобилизовавшись в 2022 году, общественный активист в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также следствием задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, хотя он отсутствовал в воинской части.

Правоохранители отметили, что процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью.

Следствие также установило, что Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Он использовал автомобиль в личных целях, в частности для передвижения по Киеву.

В тот же день, 1 июля, у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина провели обыски по месту службы, а также дома, где проживает жена и двое маленьких детей. В ЦПК расценивали обыски как "очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака".

В декабре проглого года Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "сливе" в сеть его личных фотографий 16 декабря. По его словам, фото были в изъятом следователями телефоне. Активист считает, что "слив" был "ответом" на публикацию ЦПК списка причастных к вмешательству в работу НАБУ и САП силовиков.