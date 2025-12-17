"Это новое дно": Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "сливе" его личных фото

Глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что сотрудники ГБР и ОГП "слили" в сеть его личные фотографии, изъятые во время обысков. По словам активиста, это было "ответом" на публикацию перечня силовиков, которые "уничтожали НАБУ и САП".

Виталий Шабунин заявил об утечке личных фото в Telegram-каналы на своей странице в Facebook 16 декабря. По его словам, фотографии хранились в телефоне, изъятом во время следственных действий сотрудников Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

В "сливе" фото Шабунин обвинил директора ГБР Алексея Сухачева и генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. По его мнению, они якобы таким образом "ответили" на публикацию Центром противодействия коррупции перечня причастных к вмешательству в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, активист обвинил в поддержке этих действий президента Украины Владимира Зеленского.

"Должен признать, что публикация фото с изъятого при обыске телефона — это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками", — заявил Шабунин.

На момент публикации в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора не комментировали обвинения главы ЦПК.

Дело Шабунина: что известно

11 июля пресс-служба ЦПК сообщила, что в Чугуевском районе Харьковской области у Виталия Шабунина проводят обыски без решения суда.

Пресс-служба ГБР в тот же день рассказала об объявлении главе Центра противодействия коррупции Шабунину подозрения по двум статьям: уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество. По данным бюро, после мобилизации в 2022 году активист якобы нес "фиктивную службу", не появлялся в воинской части и находился в гражданских учреждениях под видом "командировок", и при этом получал военную зарплату в размере 50 тысяч грн.

13 августа в ЦПК рассказали, что следователи приехали в Харьковскую область с "обновленным подозрением" для Шабунина с уточненными обстоятельствами. Активисты заявили, что расследование в отношении Шабунина является попыткой "сторонников" президента Украины Владимира Зеленского "закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти".