"Це нове дно": Шабунін звинуватив ДБР і ОГП у "зливі" його особистих фото

Голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що співробітники ДБР і ОГП "злили" в мережу його особисті фотографії, вилучені під час обшуків. За словами активіста, це було "відповіддю" на публікацію переліку силовиків, які "знищували НАБУ і САП".

Віталій Шабунін заявив про витік особистих фото в Telegram-канали на своїй сторінці у Facebook 16 грудня. За його словами, світлини зберігалися в телефоні, вилученому під час слідчих дій співробітників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора.

У "зливі" фото Шабунін звинуватив директора ДБР Олексія Сухачова та генерального прокурора України Руслана Кравченка. На його думку, вони нібито таким чином "відповіли" на публікацію Центром протидії корупції переліку причетних до втручання в роботу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, активіст звинуватив у підтримці цих дій президента України Володимира Зеленського.

"Мушу визнати, що публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону — це нове дно, яке Зеленський пробив разом зі своїми силовиками", — заявив Шабунін.

На момент публікації в Державному бюро розслідувань і Офісі генпрокурора не коментували звинувачення голови ЦПК.

Справа Шабуніна: що відомо

11 липня пресслужба ЦПК повідомила, що в Чугуївському районі Харківської області у Віталія Шабуніна проводять обшуки без ухвали суду.

Пресслужба ДБР того ж дня розповіла про оголошення голові Центру протидії корупції Шабуніну підозри за двома статтями: ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. За даними бюро, після мобілізації у 2022 році активіст нібито ніс "фіктивну службу", не з'являвся у військовій частині та перебував у цивільних установах під виглядом "відряджень", і при цьому отримував військову зарплату в розмірі 50 тисяч грн.

13 серпня в ЦПК розповіли, що слідчі приїхали у Харківську область з "оновленою підозрою" для Шабуніна з уточненими обставинами. Активісти заявили, що розслідування щодо Шабуніна є намаганням "прибічників" президента України Володимира Зеленського "закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".