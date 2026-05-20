Єрмак близько 11 разів літав до Білорусі у 2019–2020 роках: в ОП пояснили мету його візитів

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак упродовж 2019–2020 років неодноразово відвідував Білорусь. Інформацію про це оприлюднив журналіст проєкту "Слідство.Інфо" Максим Савчук.

Так, на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що за перший рік президентства Володимира Зеленського Андрій Єрмак щонайменше 11 разів перетинав кордон із Білоруссю. За його словами, у більшості випадків поїздки тривали лише один день — посадовець в’їжджав до країни та повертався назад того ж дня.

Зокрема, у своєму дописі Савчук опублікував дати поїздок, які охоплюють період із червня 2019-го до червня 2020 року. Він стверджує, що ці дані отримані з верифікованих витоків інформації щодо перетину кордону. Журналіст також зауважив, що навіть якщо дані могли бути приховані з українського боку, інформація все одно могла зберегтися у базах іншої держави.

Публікація журналіста проєкту "Слідство.Інфо" Максима Савчука у Facebook Фото: Скриншот

"Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон — це ж історія про дві країни)…Цікава ситуація вимальовується в контексті зриву операції по вагнерівцях", — написав він.

Згодом на цю публікацію відреагував радник Офісу президента Сергій Лещенко. У своєму Telegram-каналі він заявив, що часті поїздки Єрмака до Мінська у той період були пов’язані виключно з його роботою у межах переговорного процесу між Україною та Росією.

За словами Лещенка, у травні 2019 року Єрмака призначили помічником президента, відповідальним за контакти з російською стороною. Він наголосив, що саме тоді тривали переговори, результатом яких стало звільнення українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, у вересні 2019 року.

Публікація радника Офісу президента Сергія Лещенко у Telegram Фото: Скриншот

Лещенко також пояснив, що Мінськ на той час був одним із головних майданчиків для переговорів між Києвом і Москвою.

"Зрозуміло, що в рамках контактів з Росією Єрмак літав до москви. А найкоротше авіасполучення було через Мінськ. Це загальновідомі речі, які зараз явно не тягнуть на сенсацію…Також нагадаю, що право напряму літати з Києва до Москви у часи Порошенка мав лише медведчук. З приходом Зеленського кум путіна був усунутий з переговорів", — зауважив він.

Варто зауважити, що наразі на публікацію журналіста Андрій Єрмак у своїх соціальних мережах не реагував.

До цього проєкт "Схеми" писав, що батько колишнього керівника офісу президента Борис Єрмак восени 2019 року відвідав Російську Федерацію, і це сталось після обрання президента Володимира Зеленського. Ба більше, матір Андрія Єрмака ще тричі бувала у Санкт-Петербургу. Її візити відбулись у 2018 році (один раз) та у 2019 році (двічі).

Також Фокус писав, що Андрія Єрмака після виходу із СІЗО зустріли люди, пов'язані з держохороною і спецслужбами. І, як з'ясували журналісти, частина його охорони раніше працювала поруч із Володимиром Зеленським.