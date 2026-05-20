Ермак около 11 раз летал в Беларусь в 2019-2020 годах: в ОП объяснили цель его визитов

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение 2019-2020 годов неоднократно посещал Беларусь. Информацию об этом обнародовал журналист проекта "Слідство.Інфо" Максим Савчук.

Так, на своей странице в Facebook он сообщил, что за первый год президентства Владимира Зеленского Андрей Ермак минимум 11 раз пересекал границу с Беларусью. По его словам, в большинстве случаев поездки длились всего один день — чиновник въезжал в страну и возвращался обратно в тот же день.

В частности, в своей заметке Савчук опубликовал даты поездок, которые охватывают период с июня 2019-го по июнь 2020 года. Он утверждает, что эти данные получены из верифицированных утечек информации о пересечении границы. Журналист также отметил, что даже если данные могли быть скрыты с украинской стороны, информация все равно могла сохраниться в базах другого государства.

Публикация журналиста проекта "Слідство.Інфо" Максима Савчука в Facebook Фото: Скриншот

"Да, можно затереть или спрятать информацию о пересечении границы Ермака с украинской стороны, но граница — это же история о двух странах)...Интересная ситуация вырисовывается в контексте срыва операции по вагнеровцам", — написал он.

Впоследствии на эту публикацию отреагировал советник Офиса президента Сергей Лещенко. В своем Telegram-канале он заявил, что частые поездки Ермака в Минск в тот период были связаны исключительно с его работой в рамках переговорного процесса между Украиной и Россией.

По словам Лещенко, в мае 2019 года Ермака назначили помощником президента, ответственным за контакты с российской стороной. Он отметил, что именно тогда шли переговоры, результатом которых стало освобождение украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, в сентябре 2019 года.

Публикация советника Офиса президента Сергея Лещенко в Telegram Фото: Скриншот

Лещенко также пояснил, что Минск в то время был одной из главных площадок для переговоров между Киевом и Москвой.

"Понятно, что в рамках контактов с Россией Ермак летал в Москву. А самое короткое авиасообщение было через Минск. Это общеизвестные вещи, которые сейчас явно не тянут на сенсацию...Также напомню, что право напрямую летать из Киева в Москву во времена Порошенко имел только медведчук. С приходом Зеленского кум Путина был устранен с переговоров", — отметил он.

Стоит заметить, что пока на публикацию журналиста Андрей Ермак в своих социальных сетях не реагировал.

До этого проект "Схемы" писал, что отец бывшего руководителя офиса президента Борис Ермак осенью 2019 года посетил Российскую Федерацию, и это произошло после избрания президента Владимира Зеленского. Более того, мать Андрея Ермака еще трижды бывала в Санкт-Петербурге. Ее визиты состоялись в 2018 году (один раз) и в 2019 году (дважды).

Также Фокус писал, что Андрея Ермака после выхода из СИЗО встретили люди, связанные с госохраной и спецслужбами. И, как выяснили журналисты, часть его охраны ранее работала рядом с Владимиром Зеленским.