На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію населення з двох округів

На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів. Евакуація у Чаплиному та кількох селах Синельниківського району триватиме 30 днів.

Обов’язкову евакуацію населення оголосили з окремих населених пунктів Синельниківського району через ускладнення безпекової ситуації та регулярні обстріли, повідомляють у Дубовиківській територіальній громаді.

Відповідне рішення оформлене розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18 травня 2026 року №893/0/527-26 "Про проведення обов’язкової загальної евакуації усіх категорій населення окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області".

Опубліковано інструкцію до евакуації Фото: Соцмережі

Евакуація стосується таких населених пунктів:

селище Чаплине;

село Хуторо-Чаплине;

село Петрикове;

село Рівне;

село Журавлинка.

За інформацією громади, евакуаційні заходи триватимуть протягом 30 днів. Мешканців закликають не зволікати з виїздом у більш безпечні регіони.

Евакуація здійснюється організовано та безкоштовно.

Мешканцям під час евакуації рекомендують взяти документи, банківські картки та готівку, ліки, необхідний одяг і речі першої потреби, зарядні пристрої, а також запас води та їжі.

