На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію населення з двох округів
На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів. Евакуація у Чаплиному та кількох селах Синельниківського району триватиме 30 днів.
Обов’язкову евакуацію населення оголосили з окремих населених пунктів Синельниківського району через ускладнення безпекової ситуації та регулярні обстріли, повідомляють у Дубовиківській територіальній громаді.
Відповідне рішення оформлене розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18 травня 2026 року №893/0/527-26 "Про проведення обов’язкової загальної евакуації усіх категорій населення окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області".
Евакуація стосується таких населених пунктів:
- селище Чаплине;
- село Хуторо-Чаплине;
- село Петрикове;
- село Рівне;
- село Журавлинка.
За інформацією громади, евакуаційні заходи триватимуть протягом 30 днів. Мешканців закликають не зволікати з виїздом у більш безпечні регіони.
Евакуація здійснюється організовано та безкоштовно.
Мешканцям під час евакуації рекомендують взяти документи, банківські картки та готівку, ліки, необхідний одяг і речі першої потреби, зарядні пристрої, а також запас води та їжі.
