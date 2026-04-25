"Бабуся, сідай!": ЗСУ евакуювали літню жінку з сірої зони за допомогою наземного робота (відео)

Представники Третього армійського корпусу ЗСУ здійснили евакуацію 77-річної жінки поблизу Лимана з "сірої зони". Однак на відміну від звичних заходів, для цієї задачі було використано наземного робота.

Пілоти 60-ї ОМБр помітили жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, після чого вирішили вивезли літню мешканку за допомогою дрона. Про це повідомляє пресслужба корпусу в Telegram.

"За справу взялися бійці роти безпілотних наземних систем "Cerberus". Щоб не налякати жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: "Бабуся, сідай!", — йдеться в заяві.

Представники Третього корпусу ЗСУ вказують, що евакуйованій жінці 77 років. Вона прожила у власному будинку 53 роки, після чого його зруйнували російські військові, а сама операція потривала майже чотири години.

"Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Діставшись бронеавтомобіля, бійці 1-го мехбату вивезли людей із зони бойових дій і передали представникам ЦВС бригади", — резюмуть військові та закликають всіх цивільних до вчасної евакуації поблизу зони бойових дій.

