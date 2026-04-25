"Бабушка, садись!": ВСУ эвакуировали пожилую женщину из серой зоны с помощью наземного робота (видео)

Представители Третьего армейского корпуса ВСУ осуществили эвакуацию 77-летней женщины вблизи Лимана из "серой зоны". Однако в отличие от привычных мероприятий, для этой задачи был использован наземный робот.

Пилоты 60-й ОМБр заметили женщину, которая двигалась по простреливаемой дороге, после чего решили вывезли пожилую жительницу с помощью дрона. Об этом сообщает пресс-служба корпуса в Telegram.

"За дело взялись бойцы роты беспилотных наземных систем "Cerberus". Чтобы не напугать женщину, наземный роботизированный комплекс накрыли одеялом с посланием: "Бабушка, садись!", — говорится в заявлении.

Представители Третьего корпуса ВСУ указывают, что эвакуированной женщине 77 лет. Она прожила в собственном доме 53 года, после чего его разрушили российские военные, а сама операция длилась почти четыре часа.

"Еще трех гражданских, которые выходили пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации. Добравшись до бронеавтомобиля, бойцы 1-го мехбата вывезли людей из зоны боевых действий и передали представителям ЦВС бригады", — резюмируют военные и призывают всех гражданских к своевременной эвакуации вблизи зоны боевых действий.

